Adıyaman'da yaşlı çift devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü Soğuk Pınar mevkiinde trafikte seyir halindeyken vites değiştirmek isteyen sürücü Bayram Karais (80) bir anlık dikkatsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Bayram Karais ve yan koltukta oturan eşi Ayşe Karais (65) feci şekilde can verdi.

YAŞLI ÇİFTİN CENAZELERİ İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARTILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift iş makinesinin yardımıyla kaldırılan traktörün altından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.