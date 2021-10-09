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  3. Adıyaman'da yeni bir mezarlıkta bebek gömme ihbarı korkuttu! Polisler saatlerce bebek aradı!

Adıyaman'da yeni bir mezarlıkta bebek gömme ihbarı korkuttu! Polisler saatlerce bebek aradı!

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde annesi ve ninesi tarafından bir bebeğin diri diri gömülmesinin ardından polis ekiplerine benzer bir ihbar geldi. İki kadının elinde bebekle akşam saatlerinde mezarlığa gittiği ihbarı alan polisler harekete geçti.

Adıyaman'da yeni bir mezarlıkta bebek gömme ihbarı korkuttu! Polisler saatlerce bebek aradı!

Geçtiğimiz hafta Adıyaman'da bir bebeğin ailesi tarafından diri diri toprağa gömülü olarak bulunması herkesi şoke etmişti. Henüz üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen aynı bölgede benzer bir ihbarın gelmesi ise tedirginlik yarattı. Yaşanan ihbar olayında, akşam saatlerinde Adıyaman Esentepe mahallesi TOKİ yolu üzerinde yer alan mezarlığın yakınından geçen vatandaşlar, kucağında birkaç aylık bir bebek ile iki kadının mezarlık içerisine doğru gittiğini görünce şüphelendi.

BOŞ ARAZİYE GİRDİLER

60’lı ve 20’li yaşlarda olduğu ifade edilen iki kadının, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildiklerini anlamaları üzerine kendilerinin üzerine bu kez boş arazilere girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ihbar etti. Son olaydan dolayı alarma geçen polisler bölgeye doğru harekete geçti.

Adıyaman'da yeni bir mezarlıkta bebek gömme ihbarı korkuttu! Polisler saatlerce bebek aradı!

ETRAF TİTİZLİKLE ARANDI

İhbar edilen mezarlık ve çevresinde yer alan boş arazi bölgesine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, boş arazi ve mezarlıkta incelemelerde bulunarak etrafı didik didik aradı.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adıyaman'da yeni bir mezarlıkta bebek gömme ihbarı korkuttu! Polisler saatlerce bebek aradı!

Mezarlık çevresinde ihbar edilen iki kadın ve bebeği arayan polis ekipleri, yaptıkları titiz incelemeler sonrasında kadınlara ya da herhangi bir yeni kazılmış toprak kalıntısına rastlamadı. Bir süre daha bölgede araştırmalarda bulunan polis ekipleri, herhangi bir bulguya rastlanmayınca ihbar yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

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