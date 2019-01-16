Adıyaman’da yol açma çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kırsal yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışını etkili olduğu rakımı yüksek yerleşim birimlerinde kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 82 köy ve bağlı 137 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkeze bağlı 14 köy ve 14 mezra, Besni ilçesine bağlı 5 köy ve 4 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 20 köy ve 31 mezra, Gerger ilçesine bağlı 19 köy ve 37 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 8 köy ve 8 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 16 köy ve 38 mezra olmak üzere 82 köy ve 137 mezranın ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA