Adıyaman’dan Yemen’e 154 bin 500 TL destek

İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Yemen için 154 bin 500 TL yardım toplandı.

İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, yaklaşık 2 ay süren yardım kampanyasında toplanan yardım ile ilgili açıklamada bulundu.

Dernek binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, "Yemen'de kriz yedi yıldır devam ediyor. 21 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşımında büyük sıkıntı yaşadığı Yemen'de iç savaştan dolayı 7 bin insan öldü. 3milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede 450 kişiye sadece 1 doktor düşüyor. İnsani krizin yaşandığı Yemen'de mağdur ailelere ulaşıyoruz. 2017 yılından itibaren 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası ,yatak , battaniye ve sağlık yardımında bulunduk. 2017 ve 2018 kurban çalışmalarıyla Yemen de 110 bin kişiye Kurban hissesi ulaştırdık. 2018 Ramazan çalışmalarında ise Yemenli 39 binden fazla kişi gıda kumanyası yardımlarından yararlandı. 2018 itibarıyla Yemen de 4985 yetime sponsor olduk ve Yetimlere her ay düzenli olarak yardım ulaştırıyoruz.2017 yılından bu yana kolera ile mücadele için Aden ve Taiz bölgesinde 53 bin hastaya sağlık yardımı yaptık. Bunun yanında, Başkent Sana da Yemen Hasta Bakım Merkezin de toplam 234 kanser ve diyaliz hastasına gıda ve ilaç yardımı ulaştırdık. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçları da karşılıyoruz. 2018 yılı sonuna kadar 75 binden fazla kişiye gıda , sağlık ,kışlık malzeme ve kırtasiye yardımı ulaştırmayı hedefliyoruz. Bizlerde huzur ve barış şehrimiz Adıyaman'da yaklaşık 2 ay süren kampanyamız sonunda 154 bin 500 TL toplandı" dedi.

Başkan İzci, "Ülke açlık kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. Yemen de 3 yıla aşkın süredir yaşanan çalışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. İHH olarak 2019 yılında Özellikle Yemenli çocukların eğitimine, 4 ayrı sağlık merkezine ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 1milyon Euroluk projelerimiz için bizlerde 154 bin 500 TL toplandı. Başta Adıyaman Belediyesine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürlerimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize verdikleri bu destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yemen ve Suriye ile ilgili yardım kampanyamız devam ediyor. Yardımsever kardeşlerimiz yardımlarını banka hesap numaralarına veya Dernek binasına gelerek yardımlarını yapabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA