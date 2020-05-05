Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin ortasında bulunan Adıyaman'dan çevre illere giriş çıkışlar durunca Adıyaman'da doğal karantina oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya, Aydın, Erzurum, Malatya, Hatay, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış sınırlamasının sona erdiğini açıklamasının ardından Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Kararın ardından gece yarısı 24.00'ten itibaren Malatya'dan Adıyaman'a gelen vatandaşların il merkezi girişlerinde ateş kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında vatandaşlar kent merkezine alındı.

Kaynak: İHA