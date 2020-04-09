Adıyaman’ın her köşesi dezenfekte ediliyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehrin her köşesinde dezenfekte çalışması gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, gayretli çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor.

Adıyaman Belediyesi, Cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM'ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynerleri gibi risk teşkil eden noktalarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen yetkililer, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Halkının içinin rahat olmasını da isteyen yetkililer, "Halkımızdan tek isteğimiz mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları. Geriye kalan çalışmaları Adıyaman Belediyesi olarak Allah'ın izniyle biz hallediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA