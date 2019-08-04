Adıyaman’ın ilk kadın belediye başkanı seçildi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yenilenen seçimin galibi AK Parti Adayı Gülfer Ağır oldu.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda Suvarlı beldesinde seçim heyecanı yaşandı. Sabah saat 08.00'da başlayan ve 17.00'de sona eren seçimler sonuçlandı.

1866 seçmenin bulunduğu Suvarlı beldesinde 1661 kişi 7 sandıkta oy kullandı. Yapılan oy sayımında AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy alırken, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Mustafa Doğan 8 ol aldı. Seçimlerde 63 oy geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Adayı Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrasında Gülfer Ağır taraftarları sevinç gösterisi yaptı.

Kaynak: İHA