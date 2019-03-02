Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde Muhammed Nurullah Koç'un kullandığı motosiklet yolda yürüyen Mehmet Latif Gümüş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve yaya hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdıb

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.