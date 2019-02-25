Adıyaman 1954 spor Ofspor maçında Fair Play tartışması yaşandı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Adıyaman 1954 spor Ofspor arasında oynan maçta evsahibi Adıyaman 1954 spor'un attığı gol sonrası centilmenlik ve Fair Play tartışması yaşandı.
Ofspor'un bu hafta deplasmanda Adıyamanspor'a konuk olduğu karşılaşma karşılıklı gollere sahne olurken maç içerisinde yaşanan bir pozisyon maça damgasını vurdu.Trabzon temsilcisi Ofspor karşılaşmada 2-1 öndeyken rakip takımda sakatlanarak yerde kalan oyuncu sonrası Ofspor topu dışarı gönderdi.Bu sıralarda herkes rakibin topu Ofspor'a vermesi beklerken beklenen olmadı ve Adıyamanspor'un futbolcusu Baran Basut topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.Adıyamanspor bu gol ile skora denge getirdi.Bu olay sonrası Ofspor ve Adıyamanspor teknik ekibi arasında gerçekleşen konuşma sonrası santra sonrası Ofspor'a gol için müsade edilmesi kararı alındı ancak Adıyamanspor'un kaptanı M.Ali Alışık ani bir kararla topa müdahale etti ve golü engelledi.
Adıyamanspor'un bu davranışı sosyla medyada yoğun tepkilere neden oldu.Ofspor ile Adıyamanspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
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