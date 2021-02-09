Adli Bilişim Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni mesleği için “3115.41” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı) mesleği için “2359.99” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Adli Bilişim Mühendisi Meslek Kodu “2529.08” olarak belirlenmiştir.

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