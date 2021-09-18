Adli Eczacılık ne demek, TDK'ya göre Adli Eczacılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adli eczacılık ne demek? Adli eczacılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adli eczacılık kelimesi. Peki adli eczacılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adli eczacılık nedir, adli eczacılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Adli eczacılık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Adli eczacılık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ADLİ ECZACILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adli eczacılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adli eczacılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli sorunlarla ilgili bilim dalı

