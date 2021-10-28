Adli Polislik ne demek, TDK'ya göre Adli Polislik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adli polislik ne demek? Adli polislik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adli polislik kelimesi. Peki adli polislik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adli polislik nedir, adli polislik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLİ POLİSLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adli polislik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adli polislik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adli polisin yaptığı iş

