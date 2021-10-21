Adli Tıp Raporu soruşturma dosyasına girdi! Aleyna Ağgül'ün ölüm nedeni belli oldu!

Alınan bilgilere göre acı olay 30 Eylül sabahı, 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Aleyna Ağgül, ailesiyle yaşadığı apartmanın beşinci katından kendisini apartman boşluğuna bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Ağgül'ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında araştırma yapan polis ekipleri Ağgül'ün bıraktığı 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu. Harekete geçen ekipler, ilde nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın'ı(19) gözaltına aldılar.

"ALIŞVERİŞ YAPIP HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Emniyete götürülen iki çocuk babası ve evli olan Gökhan Argın ifadesinde Aleyna Ağgül ile bir sene önce tanıştıklarını ve 4 aydır ilişki yaşadıklarını anlattı. Genç kızın oğlu Göktürk Argın ile liseden arkadaş olduğunu ifade eden Gökhan Argın, genç kızın intihar etmeden önce pazartesini kendisini aradığını anlattı. Aleyna'nın ailesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu söylediğini belirten Göktürk Argın, "Bir şeyler alacağını ancak parasının olmadığını söyledi. Kendisi ile buluştum, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba günü de yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Sonra kendisini evine götürdüm." ifadelerini kullandı.

"ALEYNA'NIN İNTİHAR ETTİĞİ GECE KENDİ EVİMDE KALDIM"

Perşembe günü saat 05.00'te polisin evine gelip kendisini aldığını anlatan Argın, "Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti. Hatta birkaç kez de intihara teşebbüs etti. Kendisi çok alkol alırdı. Okuldan atıldığı için liseyi dışardan bitirdi. Aleyna'nın intihar ettiği gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı. Yapılan araştırmalar sonunda gerçekler ortaya çıkacak." dedi.

Genç kızın yaklaşık iki ay önce kendisine mesaj atarak intihar edeceğini söylediğini anlatan Argın, inanmayarak telefonu kapattığını ve uyuduğunu söyledi. Sabah saatlerinde Ağgül'ün hastanede olduğunu kendisine söylediğini ifade eden Argın, " Yanına gittim. Eğer o gün ölseydi, ilgilenmediğim için suçlu olurdum. Çünkü attığı mesajlar vardı" diye konuştu.

GÖKTÜRK ARGIN'IN İFADESİ

Olay yerine yakın bir bölgede gözaltına alınan Göktürk Argın, Aleyna'nın sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı. Yurt dışında okuduğunu ifade eden Argın, "Lise birinci sınıfta aynı okuldaydık. Kendisi sevgilim değil, görmem, tanımam bile" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Daha sonra Argın, Ağgül'ü intihara teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

ÖLÜMÜ İÇİN 3 NEDEN BELİRLENDİ

Aleyna'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına girdi. Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nin raporunda, "Kişinin ölümünün 'genel beden travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, torakal omur ve kot kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur" denildi. Ayrıca genç kızın kanında 0.84 promil alkol tespit

HAMİLE OLUP OLMADIĞI BELLİ OLDU

Aleyna'nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de savcılığın talebi ile incelenirken hamile olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında polisin olay yerinde yaptığı incelemeden elde ettiği bulgular kriminolojik incelemeye gönderilmişti. Olay yerinde yapılan bu incelemenin ardından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

ALEYNA'NIN BAHSETTİĞİ MESAJLAR BULUNAMADI

Öte yandan Aleyna'nın polise verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar’ diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” demişti. Söz konusu mesajlara ise henüz ulaşılamadı.

BABA GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR İDDİASI

Ayrıca iddiaya göre Gökhan Argın, oğlunun telefonunda Aleyna Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını görünce genç kızı ofisine çağırarak şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu.

"VÜCUDUNDA KIRIK YOKTU, ÖLDÜRÜP ORAYA BIRAKTILAR"

Kemal Ağgül, kızının hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, "Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular." dedi. Acılı babanın kızının düşerek hayatını kaybettiği yerin amcasının yaşadığı apartman olduğunu ifade ederek," Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar. Çantasını ve ayakkabısını alınarak götürülmüş ve o binanın üst katına bırakıp 'intihar süsü' verdiler. " dedi.

"KIZIMA ZORLA İÇKİ İÇİRMİŞLER"

Baba Ağgül, gözaltına alınan Gökhan Argın'ın daha önce bir hemşire ve öğretmen sevgilisi olduğunun iddia edildiğini söyledi. Ağgül," Kızım 18 yaşına yeni girdi, üniversiteye hazırlanıyordu, özel öğretmen tutmuştum, matematik dersi alıyordu. Öldüğü gece 9'da alıp götürmüşler. Kızıma zorla içki içirmişler, Aleyna içmez" diye konuştu.

BU İŞ TAMAM DİYE MESAJ ATTI İDDİASI

Öte yandan baba Ağgül, Gökturk Argın'ın babasına 'Bu iş tamam' diyerek mesaj attığını da öne sürdü. Genç kızın cenazesi yapılan otopsinin, ardından Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca Ağgük'ün ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor ile ortaya çıkacak. Ayrıca Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

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