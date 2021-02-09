Adli Tıp Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör) mesleği için “1120.26” kod olarak kullanılır iken Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç) mesleği için “8211.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Adli Tıp Uzmanı Meslek Kodu “2212.50” olarak belirlenmiştir.

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