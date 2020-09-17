Vatandaşların hukuki işlemlerini halletmek için gittiği kamu kurumlarından biri de adliyelerdir. Her kamu kurumu gibi adliyelerinde belli çalışma saatleri ve günleri bulunmaktadır. Bu kapsamda adliyelerin çalışma saatleri hakkında bilgi olmak isteyenler Adliye çalışma saatleri 2020 |Adliyeler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? sorularının detaylarını araştırıyor. Merak ettikleriniz haberimizde...

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçinde mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli devlet örgütü adliyelerdir. Adliyeler hafta içi vatandaşlara hizmet vermektedir. Adliyeler saat 08.30 itibariyle mesaiye başlamaktadırlar. Adliyelerde saat 17.30 itibariyle ise mesai sona erer.

ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR?

Adliyeler saat 08.30 itibariyle mesaiye başlamaktadır. Saat 12.00'de adliyelerde öğle arası başlar. Öğle arası saat 13.00 itibariyle sona erer ve öğleden sonrası mesaisi başlar.

ADLİYELER KAÇTA KAPANIYOR?

Adliyeler öğleden önce saat 12.00'ye kadar hizmet verir. 12.00-13.00 arasında kapanır. Ayrıca saat 17.30 mesai bitişidir. Bu saatten itibaren adliyeler vatandaşlara hizmet vermezler.

ADLİYELERİN RESMİ TATİLLERİ

Adliyeler resmi tatiller ve dini bayramlarda her kamu kurumu gibi çalışmazlar.

-Ramazan Bayramı

-Kurban Bayramı

- 1 Ocak

-1 Mayıs

-19 Mayıs

-23 Nisan

-15 Temmuz

- 30 Ağustos

- 29 Ekim

Adalet Bakanlığı telefon numarası: 90 (0312) 417 77 70