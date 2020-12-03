Adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? |HES kodunun zorunlu olduğu yerler

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın süreci kapsamında, ülkemizde vaka sayısı 32 bin sınırına dayandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni önlem kararları, yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu.

Bu kapsamda birçok yere HES kodu olmayan kişilerin girişi yasaklanırken bulaş riskini en aza indirgemek için alınan bu önlem dahilinde, riskli ve karantinada olması gereken kişiler tespit edilebilecek. AVMlerden otobüslere kadar birçok alanda uygulanan HES kodu zorunluluğu, adliyelere girişlerde de geçerli olacak mı sorusu da merak konusu haline geldi. Peki adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler...

ADLİYELERE GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?

Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi. Uygulamanın 3 Aralık tarihinden itibaren başladığı belirtildi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebilirsiniz.

HES KODUNUN ZORUNLU OLDUĞU YERLER

Yayımlanan yeni genelge kapsamında AVMlere girişlerde HES kodu zorunlu olacak. Bunun yanı sıra adliye ve tüm kamu kurum ve kuruluşları için de HES kodu şartı bulunuyor. Bazı illerde ise toplu taşıma araçları, çar, pazar gibi alanlarda zorunlu kılınan HES kodu için detaylar şöyle:

ÇANAKKALE - BOZCAADA

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

ESKİŞEHİR

Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.

DENİZLİ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar.

ELAZIĞ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler.

ISPARTA

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM’ler, kültürel ve sportif faaliyetler.

İSTANBUL

Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.

ANTALYA

Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri.

GAZİANTEP

Tüm alanlarda.

ANKARA

Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar.

İZMİR

Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım.

Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım. AMASYA

Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar.

AFYONKARAHİSAR

Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar.

Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar. KARABÜK

Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM’ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler.

KARAMAN

Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar. MALATYA

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri.

NEVŞEHİR

Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler.

SİNOP

Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım.

YALOVA

Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar.

ÇANAKKALE

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı.

YOZGAT

Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM’ler.

BURDUR

Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri.

Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri. BİLECİK

Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları.

ARTVİN

Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !

Seyahat izin belgesi için e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir.

Seyahat izin belgesi almak için buraya tıklayınız

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.