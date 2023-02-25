Admir Bali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admir Bali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Admir Bali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Admir Bali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Admir Bali 9 Ağustos 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Admir Bali Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Admir Bali'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Admir Bali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Admir Bali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Admir Bali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Admir Bali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2017 yılında Partizani U17

1 Eylül 2018 yılında Int. Tiranë U19

29 Eylül 2020 yılında KF Tirana U19

10 Eylül 2021 yılında KF Maliqi

1 Ocak 2022 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Admir Bali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Admir Bali şuan KS Besa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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