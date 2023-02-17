Admir Bristric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admir Bristric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Admir Bristric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Admir Bristric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Admir Bristric 28 Nisan 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Admir Bristrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Admir Bristric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurica Vranjes yapmaktadır. Admir Bristric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Admir Bristric'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Admir Bristric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Admir Bristric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Admir Bristric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Admir Bristric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2020 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zr. Mostar U19

25 Şubat 2021 yılında Sloboda T U19

13 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka U19

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

15 Ocak 2023 yılında NK Olimpija

Admir Bristric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Admir Bristric şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Admir Bristric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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