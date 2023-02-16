Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Admiral Muskwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Admiral Muskwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Admiral Muskwe 21 Ağu 1998 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Zimbabve,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Admiral Dalindlela Muskwe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Admiral Muskwe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Admiral Muskwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Luton Town futbol takımında oynamaktadır. Luton Town takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Admiral Muskwe'nin Luton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Admiral Muskwe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/admuskwe21/

Admiral Muskwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Admiral Muskwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Admiral Muskwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Admiral Muskwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leicester U21

28 Ocak 2020 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2020 yılında Leicester U21

5 Ocak 2021 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2021 yılında Leicester U21

15 Temmuz 2021 yılında Luton

1 Eylül 2022 yılında Fleetwood

31 Ocak 2023 yılında Luton

Admiral Muskwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Admiral Muskwe şuan Luton Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Admiral Muskwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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