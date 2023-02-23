Adnan Aganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Aganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Aganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Aganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Aganovic 3 Ekim 1987 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Aganović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Aganovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Adnan Aganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adnan Aganovic'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Aganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Aganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Aganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Aganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Medjimurje

1 Temmuz 2010 yılında NK Varazdin

1 Ağustos 2011 yılında FC Koper

19 Ekim 2012 yılında NK Istra

5 Eylül 2013 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

19 Ocak 2016 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2016 yılında Steaua Bucarest

9 Şubat 2017 yılında AE Larisa

3 Temmuz 2018 yılında Altay SK

18 Ocak 2019 yılında AEL Limassol

11 Ağustos 2020 yılında Sepsi OSK

Adnan Aganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Aganovic şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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