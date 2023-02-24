Adnan Alibegu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Alibegu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Alibegu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adnan Alibegu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adnan Alibegu 26 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adnan Alibegu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Adnan Alibegu'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adnan Alibegu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adnan Alibegu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adnan Alibegu şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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