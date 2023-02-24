Adnan Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Alic 2 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Alić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Alic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Alic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Alic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2018 yılında Radnik Hadzici

17 Ağustos 2018 yılında J. Bihac

26 Ocak 2019 yılında Bosna Visoko

24 Temmuz 2019 yılında Radnik Hadzici

29 Temmuz 2020 yılında FK Unis Vogosca

14 Şubat 2022 yılında Stupcanica

Adnan Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Alic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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