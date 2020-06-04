Adnan Bali kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla normale dönüş süreci başlarken siyaset kulisleri de hareketlenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı yerine ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin geçeceği iddia edildi. Bu doğrultuda internet arama motorlarında vatandaşlar Adnan Bali kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularını soruyor. İşte detaylar...

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında İslahiye’de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştır.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası’nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanıdır.