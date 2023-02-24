Adnan Bobic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Bobic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Bobic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Bobic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Bobic 4 Şubat 1987 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Bobić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Bobic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Bobic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adnan Bobic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Bobic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Bobic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Bobic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Bobic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Igman Konjic

1 Temmuz 2011 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

23 Ocak 2017 yılında Zeljeznicar

8 Ocak 2018 yılında Velez Mostar

31 Temmuz 2021 yılında GOSK Gabela

Adnan Bobic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Bobic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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