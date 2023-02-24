Adnan Buljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Buljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Buljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Buljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Buljic 8 Temmuz 1997 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Buljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Buljic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Buljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adnan Buljic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Buljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Buljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Buljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Buljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Br. Gracanica

7 Mart 2017 yılında FK Miričina

18 Temmuz 2017 yılında FK Rad. Lukavac

1 Temmuz 2018 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

12 Şubat 2020 yılında SV Wachtberg

12 Ağustos 2020 yılında Br. Gracanica

Adnan Buljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Buljic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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