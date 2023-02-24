Adnan Dzafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Dzafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Dzafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Dzafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Dzafic 10 Mayıs 1990 tarihinde Visoko şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Džafić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Dzafic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Dzafic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Dzafic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Dzafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Dzafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Dzafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Dzafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2010 yılında Caslav

1 Temmuz 2012 yılında FC MAS Taborsko

1 Temmuz 2017 yılında Fastav Zlin

10 Eylül 2018 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2018 yılında Fastav Zlin

24 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Adnan Dzafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Dzafic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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