Adnan Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Hadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Hadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Hadzic 8 Mart 1999 tarihinde Horten şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Hadzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Adnan Hadzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Hadzic'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adnan Hadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Hadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Hadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Hadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2017 yılında IK Start

1 Ağu 2020 yılında Sandnes Ulf

10 Eylül 2020 yılında IK Start

11 Eylül 2020 yılında Sandnes Ulf

16 Ağu 2021 yılında Fredrikstad

3 Ağu 2022 yılında SönderjyskE

Adnan Hadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Hadzic şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adnan Hadzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Ørn Horten (2012-2015)

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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