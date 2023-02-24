Adnan Hrelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Hrelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adnan Hrelja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adnan Hrelja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adnan Hrelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Hrelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adnan Hrelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Hrelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Hrelja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Hrelja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Hrelja 10 Ekim 1993 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Hrelja Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSA yapmaktadır. Adnan Hrelja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Hrelja'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Hrelja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Hrelja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Adnan Hrelja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Hrelja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Pécsi MFC U19

23 Şubat 2013 yılında FK Sarajevo

20 Ocak 2014 yılında FK Rudar Kakanj

30 Haziran 2014 yılında FK Sarajevo

30 Temmuz 2014 yılında Mladost Kakanj

30 Haziran 2015 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

15 Temmuz 2016 yılında Bosna Visoko

16 Kasım 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında Bosna Visoko

23 Ocak 2018 yılında Simin Han

1 Temmuz 2018 yılında FK Rudar Kakanj

6 Temmuz 2021 yılında Igman Konjic

1 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Adnan Hrelja kimdir

Adnan Hrelja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Hrelja şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sarajevo

Adnan Hrelja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adnan Hrelja nereli

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