Adnan Januzaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Januzaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adnan Januzaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adnan Januzaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adnan Januzaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Januzaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adnan Januzaj

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Januzaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Januzaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Januzaj 5 Şubat 1995 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Belçika,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Januzaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Adnan Januzaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adnan Januzaj'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Januzaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adnanjanuzaj?lang=de

http://www.instagram.com/adnanjanuzaj/

http://www.facebook.com/AdnanJanuzaj

Adnan Januzajboyu ve yaşı kaç

Adnan Januzaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adnan Januzaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adnan Januzaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Januzaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Man Utd U21

1 Temmuz 2013 yılında Man. United

31 Ağu 2015 yılında Dortmund

7 Ocak 2016 yılında Man. United

12 Ağu 2016 yılında Sunderland

31 Mayıs 2017 yılında Man. United

12 Temmuz 2017 yılında Sociedad

31 Ağu 2022 yılında Sevilla

3 Şubat 2023 yılında Başakşehir

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

Adnan Januzaj kimdir

Adnan Januzaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Januzaj şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RWDM Brussels FC (2001-2005)

Adnan Januzaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adnan Januzaj nereli

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