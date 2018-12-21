Adnan Kahveci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

ADNAN KAHVECİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Şubat.1949 Ölüm tarihi : 05.Şubat.1993

Adnan Kahveci kaç yaşında öldü : 44

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Mühendis, Siyasetçi

Adnan Kahveci doğum yeri : Köprübaşı, Trabzon

Ölüm yeri : Gerede, Bolu

ADNAN KAHVECİ BİYOGRAFİSİ

Elektrik mühendisi profesör, 46, 47. ve 48. Hükümetlerde görev almış siyasetçi ve devlet adamı.

Adnan Kahveci, 1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar köyünde doğdu. İlk okulu ve orta okulu köyünde okudu. Daha İlkokul yıllarında Milliyet gazetesinin ilk olarak yaptığı bilgi yarışmasında birinci oldu. TÜBİTAK bursuyla Liseye İstanbul Kabataş Lisesinde devam etti ve 1966'da dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavını da 180 sorunun tamamına doğru cevap vererek birincilikle kazandı ve İstanbul Fen Fakültesinde başlayan Üniversite hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam etti. Buradan 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi olarak mezun oldu. ABD'de öğrencilik yıllarında, okul yemekhanesinde çalıştı, bulaşıkçılık hatta öğrenci yurdunda aşçılık yaptı. Missouri Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1975 de Missouri Üniversitesi'nde bir süre asistan profesör olarak çalışmalarına devam etti.

1976'da askerlik için ve geçici olarak Türkiye'ye dönen Kahveci, Türkiye'de kalmaya karar verince İstanbul'a, Kartal'a yerleşiyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor.

Daha önce Amerika'da bir gezide tanıştığı dönemin TPAO Genel Müdürü Korkut Özal, 1977 yılında İkinci MC Hükümetinde İçişleri Bakanı olunca, Adnan Kahveci'yi, İçişleri Bakanlığı Teknik Danışmanlığında görevlendiriyor. Bakanlığın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilgisayara geçiş çalışmalarını başlatan Adnan Kahveci'nin hayat yolu bu şekilde Özal'larla birleşti. Danışmanlık göreviyle beraber siyasi hayata da adım atmış olur ve 12 Eylül’den sonra Turgut Özal'a Başbakan danışmanı olarak atandı. 1983 de Anavatan Partisi'nin 37 kurucusundan birisi ve ilk Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1987 yılında İstanbul'dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Adnan Kahveci, genç yaşta yaptığı siyasi çalışmalar, dürüst kişiliği ve idealleri ile kısa sürede adından söz ettirdi.

1987 de DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı) ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı oldu. Dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından 1988 yılında Maliye Bakanlığı görevine getirildi. daha sonra yine dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990 yılında Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ülkemizde şu ana kadar hazırlanan ve devletin kasasında bulunan 3 Kürt Sorunu Raporundan birisi de ona aittir. 1992 Mayıs’ında Hazırladığı Kürt Sorunu Raporu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a verildi.

Adnan Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirmiş ve bunun patentini de almıştı.

Adnan Kahveci'nin yeni yapılan otoban yolda ters yola girerek kaza yapması, çeşitli şüphelerin ortaya atılmasına sebep oldu. Kazaya otoyolda gerekli işaretlemeyi yapmayarak neden oldugu gerekçesiyle yargılanan ve kusurlu bulunan muteahhit, daha sonra çıkan aftan yararlanarak kurtulmuştur.

5 Şubat 1993 tarihinde eşi ve iki çocuğu ile birlikte Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçiren Adnan Kahveci ve eşi Fusün Kahveci olay anında hayatlarını kaybederken, 17 yaşındaki çocukları Aslıhan Kahveci 10 gün sonra vefat etti. Kazadan yaralı kurtulan sadece 10 yaşındaki oğlu Cihan Kahveci idi. Adnan Kahveci ailesinden geriye Mehmet Kahveci ve kardeşi Cihan Kahveci kaldı.

Öldükten sonra ismi sokaklarda, caddelerde, parklarda,okullarda yaşadı.

Kaynak:Biyografi.info