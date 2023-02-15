Adnan Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Maric 17 Şubat 1997 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adnan Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Maric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Adnan Maric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adnan Maric'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adnan Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adnan Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2013 yılında GAIS

10 Nisan 2014 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2015 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2020 yılında Häcken

25 Ağu 2020 yılında GAIS

8 Ocak 2022 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Adnan Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Maric şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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