Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2021 | 59 öğretim üyesi alınacak! Başvuru detayları belli oldu... Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı iş ilanına göre 59 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 6 Temmuz'da başladı. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Son başvuru günü ne zaman? İşte tüm detaylar.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kadrosuna, Doçent, Profesör unvanlarında toplam 59 öğretim üyesi alacak. Başvurular hakkında tüm detaylar da paylaşıldı. Bizler de Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Son başvuru günü ne zaman? şeklinde aratılan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2021... ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURULAR NE ZAMAN? Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Doçent, Profesör kadrolarına alım için başvurular 6- 26 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? NASIL BAŞVURU YAPILIR? Başvurular hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ Gülistan Başköy Eğitim Editörü Adnan Menderes ÜniversitesiAydın