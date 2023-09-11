Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecek

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından adını taşıdığı merhum Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşları için idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecek

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından adını taşıdığı merhum Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşları için idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecek. Çalıştay 18 Eylül tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Çalıştay ile ilgili programın şekillendiğini belirten Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, "Çalıştay oturumları 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilen üç devlet adamının isimlerine atfedildi. Başvekil Adnan Menderes oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Maliye Bakanı Hasan Polatkan oturumu başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan yapacak. Çalıştay, açılışa müteakiben Oturum Başkanlarının masalarında Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Turizm Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Davutlar MYO'ndan her biri ayrı akademik disipline mensup bilim insanları ile akademiyle ilgili Milli Eğitim ve hariç araştırmacıları sunumlarını yapacaklar. İkinci aşamada masalar farklı disiplinlerdeki verileri ortak bir metne dönüştürecekler" dedi.

Çalıştay sonunda, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Başvekil Adnan Menderes Oturum Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Büyük Öztürk Karul, Maliye Bakanı Hasan Polatkan Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Dış İşleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Çalıştay Sekretarya Sorumlusu Doç. Dr. Mavi Akkaya Yılmaz tarafından sonuç raporunun bir metin haline getirilip araştırmacıların onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

İlki düzenlenen Adnan Menderes Çalıştayı'nın bir final olmaktan ziyade Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde on yıl aralıksız başbakanlık görevini başarıyla üstlenen devlet adamına dair akademik bir yol haritası çizeceği de kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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