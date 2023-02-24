Adnan Nukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Nukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Nukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Nukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Nukic 2 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Nukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Nukic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Nukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına - tarihinde katılmıştır. Adnan Nukic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Nukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Nukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Nukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Nukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Nukic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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