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  3. Adnan Oktar davasında tahliye kararı çıktı!

Adnan Oktar davasında tahliye kararı çıktı!

Aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
13 Aralık 2019 Cuma 15:11

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