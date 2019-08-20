Adnan Oktar gizli geçitten böyle kaçmış (1) ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına...

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ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı. (FOTOĞRAF) DHA



