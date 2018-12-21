Adnan Oktar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN OKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Şubat.1956

Adnan Oktar kaç yaşında : 62

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek :

Adnan Oktar doğum yeri : Ankara

ADNAN OKTAR BİYOGRAFİSİ

Adnan Oktar kendisinin de Hz Muhammed'in soyundan geldiğini iddia etmektedir. Harun Yahya takma adıyla birçok biyolojik evrim karşıtı kitap ve yayınlar hazırlamıştır.

Kamuoyunun Adnan Hoca olarak tanıdığı zattır kendisi. Çeşitli basın organlarında kendisine bazı suçlarla itham eden iddialarla da gündeme gelmiştir.

Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf'tur. Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu.

Liseden sonra 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Fazla devam edemedi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne geçti ancak burayı da bitiremedi.

Nur ekolüne yakınlığıyla bilinen Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır.

Zeki kişiliğiyle tanınan Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarının birleşiminden ortaya çıkardığı Harun Yahya takma adıyla birçok biyolojik evrim karşıtı kitap ve yayınlar hazırlamıştır. Oktar'a göre evrim, doğrudan materyalizm, nazizm, komünizm ve Budizm'le bağlantılı şeytanî bir öğretidir. Adnan Oktar'a göre evrim teorisiyle yapılmak istenen kökten dinci Hıristiyan anlayışının ekmeğine yağ sürmek ve insanları islami anlayıştan uzaklaştırma hedefidir.

Harun Yahya mahlasıyla 300 adet kitap yazdı. 70’den fazla dile tercüme edildi. Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırladı. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçlarıyla başlıca mehdilik, mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır.

Adnan Oktar kendisinin de Hz Muhammed'in soyundan geldiğini iddia etmektedir.

Bilim Araştırma Vakfı (BAV)’nın kurucusudur. Milli Gazete ve Akit Gazetesi'nde bir dönem yazıları yayımlanmıştır.

1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi'nden aldığı "askerliğe elverişli değildir" raporuyla askere alınmadı. 18 Ağustos 2000 tarihinde bedelli askerlikten yararlanarak bedeli ödemiş ve terhis belgesini almıştır.

Bilim Araştırma Vakfı fahri başkanı Adnan Oktar tarafından Harun Yahya mahlasıyla hazırlanan yaratılış ve evrim ile ilgili iddiaları için yazdığı “Yaratılış Atlası” isimli kitabına çok sayıda akademisyen bilim insanının katıldığı bir çalışmanın ürünü olan 450 sayfalık "Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği" isimli bir kitap ile cevap verilmiştir.

Adnanişik yayın araçları halen yayınlarını sürdürmektedirler. Topluluğa bağlı yayın organlarının yayın çizgileri özellikle islami kesim tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle Adnan Oktar ve "Kedicikler" olarak tabir edilen birbirinden alımlı ve de aynı estetik özelliklere sahip kadınlarla birlikte gerçekleştirdiği sohbetler ve burada ortaya çıkan dialoglar dindar kesim tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Adnan Oktar programında yaptığı bu sohbetlerinde kendisinin alim değil, cahil ve sıradan bir kişi olduğunu, bu konuları öğrenerek toplumla paylaşmak ve toplumun gündemine getirmek istediğini ifade etmektedir.

Adnan Oktar antisemitizm konusunda ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. 1986 yılında çıkardığı "Yahudilik ve Masonluk" adlı kitabıyla büyük tepki toplamıştır. Bu kitapta Oktar, Türkiye'deki Yahudilerin ve Masonların amacının, - kendisine göre "çarptırılmış Tevrat’ta da belirtildiği üzere - Türk halkının ruhânî, dînî ve ahlâkî değerlerini erozyona uğratmak ve onları birer hayvana döndürmek olduğunu iddia etmiştir. Adnan Oktar kitabında Yahudi ve Masonların materyalist nedenlerle, evrim teorisini, dinsizliği ve ahlaksızlığı topluma empoze etmeye çalıştıklarını öne sürmüştür.

Adnan Oktar, 11 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı ve Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

Adnan Oktar, 18 Temmuz 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemede "Örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", "Reşit olmayanla cinsel ilişki", "Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "Tehdit", "Şantaj", "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklandı.

Adnan Oktar Kitapları :

Yaratılış Atlası

Yahudilik ve Masonluk

Âhir Zaman ve Dabbetü'l-Arz

Atom Mucizesi

Balarısı Mucizesi

Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi

Canlılardaki Fedakârlık ve Akılcı Davranışlar

Dinimizi Öğrenelim

Evrim Aldatmacası

Hücredeki Mucize

Kur'an Bilime Yol Gösterir

Örümcekteki Mucize

Allah Akılla Bilinir

Kaynak:Biyografi.info