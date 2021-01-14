Adnan Oktarı'ın kurbanlarından eski manken Ebru Şimşek: O dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın bir dönem yanında kalmasını istediği eski manken Ebru Şimşek, örgütle yıllarca tek başına mücadele verdiğini ve sonunda kazandığını söyledi. Şimşek, o dönem kendisine bir tek Kemal Sunal'ın sahip çıktığını ona çok şey borçlu olduğunu dile getirdi.

1 9 Namıdeğer 'Adnan Hoca' ve 13 örgüt yöneticisi önceki gün ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede cezayı duyan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın gözyaşlarına boğulduğu öğrenilirken, dava sonucunu duyan eski manken Ebru Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.