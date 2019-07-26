Adnan Oktar'ın evi eski halinden çok farklı

ADNAN Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun ardından günlerce kamuoyunu meşgul eden, üzerindeki kaçak yapıları belediye tarafından yıkılan Kandilli'deki malikanesi sessizliğini koruyor. İçindeki kamelyalar, kalabalık bina toplulukları ile hafızalarda kalan Adnan Oktar'ın evinin bugünlerde eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

Kandilli'de 11 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar suç örgütü çökertilmişti. Adnan Oktar'ın çok sayıda müridi ile birlikte kaldığı Kandilli'de bulunan evindeki antika eşyalar boşaltılırken, ardından kaçak olduğu tespit edilen bölümler belediye ekipleri tarafından titizlikle yapılan yıkım günlerce sürmüştü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Havadan görüntülenen Adnan Oktar'ın evinin bulunduğu alanın eskisinden çok farklı olduğu görüldü. Birçok eklenti yapılarak büyütülen ana binanın, kaçak bölümlerinin yıkılmasından sonra oldukça sade bir hal alıp küçüldüğü görülüyor. Evin bulunduğu alandaki birçok yapı ise tamamen yıkılmış durumda. Bu yapılardan geriye sadece moloz artıkları kalmış durumda. Operasyon yapıldığında bahçe içinde yapıldığı görülünen kamelyalar da yıkımlarla yok oldu.

DHA