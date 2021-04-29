Adnan Oktar'ın kediciği Müge Öğütçü itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu!

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği gerekçesiyle Adnan Oktar ve 13 yakın müridi 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin lira ceza almıştı. 1989'da ÖSYM sınavında birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesinde Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitiren 52 yaşındaki kedicik Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar netleşene kadar ev hapsinde olan 52 yaşındaki Öğütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mektup gönderdi. Mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

"BANA 3 KEZ TECAVÜZ ETTİ"

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Öğütçü gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: “1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos’taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti. Daha sonra Didem Ürer ve Aylin Atmaca’yı yanına çağırdı. Adnan Oktar benden, gelen kadınlara yatakta çok iyi olduğunu söyleyerek kendisini övmemi istedi."

"SESİM İNCE DİYE ADNAN OKTAR'DAN YILLARCA DAYAK YEDİM"

Oktar'dan yıllarca şiddet gördüğünü gönderdiği mektupta itiraf eden Öğütçü, "Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle Adnan Oktar’dan yıllarca dayak yedim. Ona olan korkum nedeniyle hiçbir zaman güzel bakamıyordum. ‘Bana sevgiyle bak’ diyerek dayak atardı. Bazen bana ve diğer kızlara uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi. Kendisi uykusu gelince gider uykusunu alır, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bizim uyumamıza izin vermezdi. Bazen ‘Bir sebep olsun da seni döveyim’ derdi. Adnan Oktar’ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni porno yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti. Bu fotoğraflarla internet sitesi kuracaklardı. Düzenledikleri uluslararası konferanslarda tercümanlık yaptığım için çektikleri resimleri kullanamadılar.” diye kaydetti.

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davası görülürken çeteden birçok isim itirafçı olarak örgütle ilgili kilit bilgiler verdi. Örgütün aleyhine itirafçı olan kediciklerden biri de Ayça Pars ve 'hayalet' lakaplı Murat Çakır'dı. Örgütten ayrılmak isteyen kişilere baskı yapıldığı ve özellikle kadınların zor durumda bırakıldığı söylendi. Örgütün finansal gücü ve sosyal medyadaki dezenformasyonları azalınca Müge Ögütçü'nün itirafları geldi. Bir çok kediciğin de itirafçı olmak istediği ancak cesaret edemediği öne sürüldü.