Adnan Oktar'ın kedicikleri ve aslanı, yaşadıklarını anlattı! İtirafları kirli düzenin korkunç yüzünü ortaya çıkardı! Anestezisiz burun ameliyatı, kandırılan kadınlar...

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Adnan Oktar suç örgütü yapılan operasyonlarla çökertilmişti. Örgüt elebaşı olan Adnan Oktar, yargılandığı 14 sanıklı davada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.