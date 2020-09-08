Adnan Oktar’ın kedicikleriyle kaçma anı görüntülerine ulaşıldı!

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü düzenlenen operasyon sırasında Adnan Oktar ve kediciklerin kaçtığına ait görüntüler ortaya çıktı. Operasyon öncesi oturdukları villanın gizli geçidinden yürüyen örgütün elindeki çantalarda dikkatlerden kaçmadı.

Örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in de aralarında olduğu kediciklerin Adnan Oktar ile beraber kaldıkları villaya düzenlenen operasyon öncesi gizli geçitten kaçtıklarına dair görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde kaçan örgüt mensuplarının elindeki çantalar dikkat çekiyor.

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