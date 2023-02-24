Adnan Pandzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Pandzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Pandzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Pandzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Pandzic 1 Aralık 1998 tarihinde Visoko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Pandžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Pandzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Pandzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Pandzic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Pandzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Pandzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Pandzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Pandzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2018 yılında Bosna Visoko

31 Temmuz 2019 yılında Travnik

1 Temmuz 2020 yılında Simm-Bau

21 Şubat 2022 yılında J. Bihac

25 Temmuz 2022 yılında FK Gorazde

Adnan Pandzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Pandzic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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