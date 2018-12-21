Adnan Polat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Şubat.1953

Adnan Polat kaç yaşında : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Yönetici, İş Adamı

Adnan Polat doğum yeri : Aşkale, Erzurum

ADNAN POLAT BİYOGRAFİSİ

İş adamı ve Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı.

Adnan Polat, 23 Şubat 1953 tarihinde Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğmuştur. Babası İbrahim Polat’dır. Songül ile Murat adında iki kardeşi vardır. 1971 yılında İstanbul Işık Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans için A.B.D.'ye gitti. 1976 yılında, Long Island Üniversitesi'nde İş İdaresi öğrenimini tamamladı.

Mezun olduğu sene Türkiye'ye dönen Polat, Polat Holding’e bağlı Polat İnşaat'ta şantiye şefi yardımcılığı görevinde çalıştı.

1981 yılından itibaren Ege Seramik yönetim kademelerinde 10 yıl süre ile çeşitli görevler aldı.

1992 - 1996 yılları arasında Galatasaray Kulübü'nde Başkan Yardımcılığı ve Futbol Komitesi Başkanlığı yaptı.

1997 yılında Tayland Fahri Konsolosluğu görevini üstendi. 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

2001 yılında SERKAP (Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği) Başkanlığı’na getirildi. 2002 yılında da Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçilmiştir.

Adnan Polat, TÜSİAD, İKV ve İTO üyesidir ve Ege Seramik Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

1980 yılında Ayşe Polat ile yaptığı evliliğinden, Eda adında kızı ve Kerim adında oğlu vardır.

Adnan Polat, Mart 2006 tarihinden Mart 2008 tarihine kadar Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008 yılı mart ayında yapılan Başkanlık seçimini kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. Başkanı olmuştur. 7 Mart 2010 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçimi kazanmış ve Galatasaray Spor Kulübü'ne tekrar başkan seçilmiştir

İtalya Cumhurbaşkanı tarafından Adnan Polat’a topluma ve cemiyete hizmet eden isimlere verilen İtalya Devlet Nişanı verilmiştir.

14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerinde Ünal Aysal başkan seçilerek başkanlığı Adnan Polat’tan devralmıştır.

Kaynak:Biyografi.info