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  3. Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu

Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu

IHAAW200941-ASA/23-12-2018 - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu

IHAAW200941-ASA/23-12-2018 - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 23.12.2018 20:09:41 TSI NNNN


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