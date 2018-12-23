Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu
IHAAW200941-ASA/23-12-2018 - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
IHAAW200941-ASA/23-12-2018 - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 23.12.2018 20:09:41 TSI NNNN
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