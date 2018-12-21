Adnan Şenses Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?
Adnan Şenses Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı, Adnan Şenses Kimdir? Kaç yaşında ölmüştür? Nereli, Memleketi Neresi? Adnan Şenses hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
ADNAN ŞENSES KİMDİR?
Doğum tarihi : 21.Ağustos.1935 Ölüm tarihi : 25.Aralık.2013
Adnan Şenses kaç yaşında öldü : 78
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Şarkıcı, Müzisyen, Sinema Oyuncusu
Adnan Şenses doğum yeri : Bursa
Ölüm yeri : İstanbul
ADNAN ŞENSES BİYOGRAFİSİ
Adnan Şenses, 21.8.1935 de Babası Muhsin, annesi Emine'den Bursa'da dünyaya gelen Adnan Şenses babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara'ya taşındılar.
İlkilkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı.
Ailesinin ısrarı ile marangozluğa başladı. Adnan Şenses, atölye çalışmaları sırasında, sesinin güzelliğiyle çevresinin dikkatini çekince 1956 yılında müzik hayatına başlamıştır. 24 yaşında askerliğini bitirdi. İlk filmini 1960 yılında “Fakir Şarkıcı” adında yaptı. Bu sıralarda Yeşilçam'da film yapımcısı “Suzan Yakar Rutkay” ile tanışıp 1961'de evlendi. İlk müzik derslerini ondan aldı.
Ankara Radyosunun açmış olduğu imtihana girerek pekiyi derece ile Ankara Radyosunda göreve başlamış, 16 sene görev yaptıktan sonra Radyo’dan istifa ederek profesyonel sanat hayatına atılmıştır. Önce taverna türü yerlerde, Gülizar, Semiramis gibi gazinolarda çalıştı. Sonra 1980 senesinde İzmir Fuaında Kübana’da çıkmaya başladı. Daha sonra ünlü Maksim Gazinosunda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok albüm yayımladı.
2011 yılında Mide kanseri olduğundan ameliyat ile minan Şenses, mide kanserine yakalandıktan sonra ve geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapi tedavisine rağmen, 25 Aralık 2013 tarihinde tedavi gördüğü Okmeydanı’ndaki Memorial Hastanesi'nde 78 yaşında öldü.
Adnan Şenses, tam altı kere evlendi.
Adnan Şenses Evlilikleri :
1. evliliği : 24 yaşında ilk evliliğini yaptı. En büyük aşkı ise birinci evliliğinde yaşamış, deliler gibi sevmiş. Kendisinden 28 yaş büyük, 52 yaşında Yeşilçam'da film yapımcısı “Suzan Yakar Rutkay” ile 1959 yılında evlenmiş. 1963'te boşandı.
2. evliliği : 1964'te Meral Tunalı ile evlendi. Dört yıl süren bu evlilikten Arzum adında bir kızı oldu.
3. evliliği : Ayten Kahraman ile evlendi.
4. evliliği : Dördüncü evliliğini londra'da, Christine adlı bir ingiliz kızıyla yaptı.
5. evliliği : 1984'te Hayal Devran ile evlendi. 6 ay sonra tek celsede boşandı.
6.evliliği : son evliliğini, “doyasıya aşk yaşadığım son evlilikti” dediği Lale Hanımla 1990'da yapmıştır.
Adnan Şenses Albümleri :
1991 İlk Defa Ağladım
1993 Gözümün Bebeği
1994 Dokunmayın Bana
2003 Sen İstemesende
2005 Adnan Şenses Klasikleri Vol.1
2005 Adnan Şenses Klasikleri Vol.2
Adnan Şenses Filmlerinden bazıları :
1960 - Fakir Şarkıcı
1961 - Ümitsiz Bekleyiş
1961 - Gönlüm Yaralı
1961 - Minnoş
1962 - Şoförün Aşkı
1963 - Şoförün Kısmeti
1963 - Avare Şoför
1964 - On Korkusuz Adam
1964 - Anlatamam Utanırım
1964 - Şu Kızların Elinden
1965 - Melek Yüzlü Caniler
1965 - Dağ Çiçeği
1965 - Şıngırdak Melahat
1966 - Çılgın Gençlik (I)
1966 - Boğaziçi Şarkısı
1966 - Seni Bekleyeceğim
1970 - Çileli Bülbüller
1971 - Senede Bir Gün
1972 - O Ağacın Altında
1972 - Cesurlar
1973 - Elbet Bir Gün Buluşacağız
1974 - Eski Kurtlar
1975 - Ah Nerede Vah Nerede
1977 - Beyaz Kuş
1977 - Yansın Bu Dünya
1978 - Avare
1981 - Ağla Gözlerim
1984 - Gönlüm Ve Ben
1985 - Dönme Sevgilim
1985 - Çalınan Hayat
1986 - Sonsuz Aşk
1986 - Karım Beni Aldatırsa
Kaynak:Biyografi.info
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.