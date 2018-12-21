Adnan Şenses Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ağustos.1935 Ölüm tarihi : 25.Aralık.2013

Adnan Şenses kaç yaşında öldü : 78

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Şarkıcı, Müzisyen, Sinema Oyuncusu

Adnan Şenses doğum yeri : Bursa

Ölüm yeri : İstanbul

ADNAN ŞENSES BİYOGRAFİSİ

Adnan Şenses, 21.8.1935 de Babası Muhsin, annesi Emine'den Bursa'da dünyaya gelen Adnan Şenses babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara'ya taşındılar.

İlkilkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı.

Ailesinin ısrarı ile marangozluğa başladı. Adnan Şenses, atölye çalışmaları sırasında, sesinin güzelliğiyle çevresinin dikkatini çekince 1956 yılında müzik hayatına başlamıştır. 24 yaşında askerliğini bitirdi. İlk filmini 1960 yılında “Fakir Şarkıcı” adında yaptı. Bu sıralarda Yeşilçam'da film yapımcısı “Suzan Yakar Rutkay” ile tanışıp 1961'de evlendi. İlk müzik derslerini ondan aldı.

Ankara Radyosunun açmış olduğu imtihana girerek pekiyi derece ile Ankara Radyosunda göreve başlamış, 16 sene görev yaptıktan sonra Radyo’dan istifa ederek profesyonel sanat hayatına atılmıştır. Önce taverna türü yerlerde, Gülizar, Semiramis gibi gazinolarda çalıştı. Sonra 1980 senesinde İzmir Fuaında Kübana’da çıkmaya başladı. Daha sonra ünlü Maksim Gazinosunda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok albüm yayımladı.

2011 yılında Mide kanseri olduğundan ameliyat ile minan Şenses, mide kanserine yakalandıktan sonra ve geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapi tedavisine rağmen, 25 Aralık 2013 tarihinde tedavi gördüğü Okmeydanı’ndaki Memorial Hastanesi'nde 78 yaşında öldü.

Adnan Şenses, tam altı kere evlendi.

Adnan Şenses Evlilikleri :

1. evliliği : 24 yaşında ilk evliliğini yaptı. En büyük aşkı ise birinci evliliğinde yaşamış, deliler gibi sevmiş. Kendisinden 28 yaş büyük, 52 yaşında Yeşilçam'da film yapımcısı “Suzan Yakar Rutkay” ile 1959 yılında evlenmiş. 1963'te boşandı.

2. evliliği : 1964'te Meral Tunalı ile evlendi. Dört yıl süren bu evlilikten Arzum adında bir kızı oldu.

3. evliliği : Ayten Kahraman ile evlendi.

4. evliliği : Dördüncü evliliğini londra'da, Christine adlı bir ingiliz kızıyla yaptı.

5. evliliği : 1984'te Hayal Devran ile evlendi. 6 ay sonra tek celsede boşandı.

6.evliliği : son evliliğini, “doyasıya aşk yaşadığım son evlilikti” dediği Lale Hanımla 1990'da yapmıştır.

Adnan Şenses Albümleri :

1991 İlk Defa Ağladım

1993 Gözümün Bebeği

1994 Dokunmayın Bana

2003 Sen İstemesende

2005 Adnan Şenses Klasikleri Vol.1

2005 Adnan Şenses Klasikleri Vol.2

Adnan Şenses Filmlerinden bazıları :

1960 - Fakir Şarkıcı

1961 - Ümitsiz Bekleyiş

1961 - Gönlüm Yaralı

1961 - Minnoş

1962 - Şoförün Aşkı

1963 - Şoförün Kısmeti

1963 - Avare Şoför

1964 - On Korkusuz Adam

1964 - Anlatamam Utanırım

1964 - Şu Kızların Elinden

1965 - Melek Yüzlü Caniler

1965 - Dağ Çiçeği

1965 - Şıngırdak Melahat

1966 - Çılgın Gençlik (I)

1966 - Boğaziçi Şarkısı

1966 - Seni Bekleyeceğim

1970 - Çileli Bülbüller

1971 - Senede Bir Gün

1972 - O Ağacın Altında

1972 - Cesurlar

1973 - Elbet Bir Gün Buluşacağız

1974 - Eski Kurtlar

1975 - Ah Nerede Vah Nerede

1977 - Beyaz Kuş

1977 - Yansın Bu Dünya

1978 - Avare

1981 - Ağla Gözlerim

1984 - Gönlüm Ve Ben

1985 - Dönme Sevgilim

1985 - Çalınan Hayat

1986 - Sonsuz Aşk

1986 - Karım Beni Aldatırsa

Kaynak:Biyografi.info