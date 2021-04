Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Adnan Şensoy, açıklamaları ve anlattıkları kesitler ile izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki Adnan Şensoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Adnan Şensoy hangi cemaatten? İşte ayrıntılar...

ADNAN ŞENSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Adnan Şensoy, 7 Ekim 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şensoy aslen Samsun Çarşambalı'dır. Kökeni ise 1810'lu yıllardan Terme'ye uzanmaktadır. Eğitim hayatına Firuzköy ilköğretim Okulu'da başlayıp ardından da aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun oldu.

37 yaşındaki Şensoy, daha sonra Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış, İlim meclislerine katılmaya çaba göstermiş, 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.

2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Rasulullah Efendimizi anlattığı radyo sohbeti ile radyodan seslenmiştir. 2005 yılından bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi "Gafletten Kurtuluş" isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir.

Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalı'nda yayınlanmaktadır. Geçmiş yıllarda Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile o yıllarda da tüm dikkatleri üzerine çekti. 2002 senesinde Dolunay Fm radyo'nun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

ADNAN ŞENSOY HANGİ CEMAATTEN?

Bir çok internet kullanıcısı tarafından Adnan Şensoy'un hangi cemaatten olduğu merak edilerek araştırılıyor. .ancak 37 yaşındaki Şensoy'un herhangi bir cemaat ile ilişkisi kaynaklarda bulunmuyor.

ADNAN ŞENSOY'UN KİTAPLARI

Kurtuluş Nasihatleri -1 (Yayınlandı)

Kurtuluş Nasihatleri -2 (Yayınlandı)

Kurtuluş Nasihatleri -3 (Yayınlandı)

Dinler Arası Diyalog (Yayınlandı)

Rasulullah’ın Diliyle Namaz ve Nehir (Yayınlandı)

Rabbimin Benden İstediği Tesettür Nedir (Yayınlandı)

Kıyamet Alametleri ve Rasulullah’ın Diliyle Kurtuluş Reçeteleri (Yayınlandı)

Sevgili’ye Mektup (Yayınlandı)

Sevgili’min Duaları (Yayınlandı)

Sahabeler ve Günümüze Mesajları (Yayınlandı)

Ey Misyonerler Cevap Verin (Yayınlandı)

Cennetle Müjdelenenler (Yayınlandı)

Siyer-i Nebi (Yayınlandı)

Mekke ve Medine’de Okuduğum İlahiler (Yayınlandı)

Hz.Muhammed’in Dilinden Ramazan ve Üç Aylar Duaları (Yayınlandı)

Allah’a Götüren Sır Nafile Namazlar (Yayınlandı)

Tasavvuf; Sevgide Ölümü Tadıp Aşkta Dirilmek (Yayınlandı)

Hz.Muhammed Hakkında 1000 Soruya 1000 Cevap (Yayınlandı)

Cennet’ül Baki (Medine Mezarlığı) (Yayınlandı)

Kudüs Rehberi (Yayınlandı)

İmam Nikahı (Dini Nikah) (Yayınlandı)

Peygamberimizin Veda Haccı (Yayınlandı)

Medine-Mekke Arası 5,5 Saat; Yaratılış Kur’an ve Sünnet Işığında (Yayınlandı)

Mus’ab’ul-Hayr ; Hz.Mus’ab b. Umeyr (Yayınlandı)

What is İslam ? (İngilizce İslam Nedir mini ilmihal) (Yayınlandı)

Şiddet ve Şehvet fanatik Yahudilik ve Hristiyanlık (Yazımda)

Ümmetin En Emini; Hz.Ebu Ubeyde b. Cerrah (Yayınlandı)

Diyorlar ki (İslam Aleyhine İftiralara Cevaplar) (Yazımda)

Kırk Hadis (kısa) (Yazımda)

Spermin İyileştirme Etkisi; Sprem Mucizesi (Yazımda)

Bir Hocanın NASA Araştırması (Yazımda)

Bir Hocanın Birleşmiş Milletler Mektupları (Yazımda)

Göz Bebeğindeki Noktadan Uzaydaki Kara Delik (Yazımda)

Mekke’den Gelen Meyve (Çocuğu Olmayanlar İçin) (Yayınlandı)

Hocam Bize Büyü Mü Yapmışlar? (Yazımda)

İhtiyarlar Muhalefet Etti, Gençler Eşlik Etti (Yazımda)

Divan-ı Karagumruki (Yazımda)

Korona İlmihali (Yayınlandı)

Ayasofya-1 Bölüm: Temmuz 2020 (Yayınlandı)

Adam ve Ewa; İnsanlık Ailesi (Yazımda)

Ayasofya-2 (Bilinmeyenler) (Yayınlandı)

BM Ülke İdarecilerine Halka İletişim Önerileri (Yazımda)

Neden Peygamberi Sevmek Zorundayız (Yazımda)

Umre Rehberi ; Mübarek Bir Sefer Olsa da Gitsem (Yayınlandı)

Özlü Sözlerim (Yazımda)

Uhud Müdafaası; Uhud’u anlamak her şeyi anlamaktır (Yazımda)

Kur’an’daki Meyve ve Sebzeler (Yayınlandı)

Kur’an’ın Bilimsel Mucizeleri (Yazımda)

Kur’an’daki Uyku Terapisi (Yazımda)

Sanal Cihad ve Yeni Düzen (Yazımda)

Hz.Hatice (Bu bir Kurgu Roman Değil) (Yazımda)

Playstation Risalesi – Sanaldan Gerçekliğe (Yayınlandı)

Kinetik Enerjiden Elektrik Üretimi – Belediyelere Öneriler (Yazımda)

ZemZem Suyu Mucizesi (Yazımda)

Peygamberimiz Zamanındaki Çarşı ve Pazarlar (Yayınlandı)