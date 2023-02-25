Adnane Aouacheria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnane Aouacheria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adnane Aouacheria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adnane Aouacheria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.