Adnane Aouacheria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnane Aouacheria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnane Aouacheria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adnane Aouacheria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adnane Aouacheria {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adnane Aouacheria Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına - tarihinde katılmıştır. Adnane Aouacheria'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adnane Aouacheria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adnane Aouacheria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adnane Aouacheria şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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