Adnane Ladjabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnane Ladjabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnane Ladjabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnane Ladjabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnane Ladjabi 11 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnane Ladjabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnane Ladjabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adnane Ladjabi'nin NC Magra ile sözleşmesi 20 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Adnane Ladjabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnane Ladjabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnane Ladjabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnane Ladjabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında O Médéa

13 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Adnane Ladjabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnane Ladjabi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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