Adnard Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnard Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnard Mehmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnard Mehmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnard Mehmeti 23 Ocak 2001 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnard Mehmeti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balltrotter yapmaktadır. Adnard Mehmeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adnard Mehmeti'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnard Mehmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnard Mehmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnard Mehmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnard Mehmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Adnard Mehmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnard Mehmeti şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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